Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым

Популярный артист второго плана скончался 29 августа от острого обострения пневмонии.

Стали известны дата и место прощания с актером Александром Числовым. Племянница покойного артиста Светлана Андрианова сообщила, что траурная церемония состоится 2 сентября с 13 до 14 часов в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов. Об этом пишут РИА Новости.

После прощания начнется отпевание. Актера собираются кремировать. Где будет находиться прах, неизвестно. Сам Числов хотел, чтобы его похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Именно там покоится тетя умершего.

Актер ушел из жизни в возрасте 54 лет. Он скончался 29 августа в реанимационном отделении 33-й больницы в Сокольниках. Врачи диагностировали у артиста острое обострение пневмонии.

Александр Числов исполнил десятки ролей в кино. В большинстве случаев известен российским зрителям по эпизодическим ролям комического характера.

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