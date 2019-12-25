Названы Wi-Fi-сети, которые опасные для iPhone

При подключении к ним нельзя будет восстановить корректную работу смартфона.

Подключение iPhone к Wi-Fi-сетям с определенным названием может вывести смартфон из строя. Об этом сообщил у себя в Twitter инженер Карл Шу (Carl Schou).

Эксперт отметил, что есть универсальное название опасных для смартфонов Apple Wi-Fi-точек. По его словам, если iPhone подключиться к сети, в названии которой имеется словосочетание %secretclub%power, то отключится на телефоне функция передачи данных. Нельзя будет в таком случае восстановить и корректную работу смартфона.

Карл Шу отметил, что эту ошибку, вероятнее всего, можно будет исправить только при помощи сотрудников Apple.

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