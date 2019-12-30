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Названа возможная причина пожара в жилом доме в Томской области

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Пожар начался с обогревателя.

Названа возможная причина пожара в частном жилом доме в Томской области. Сейчас рассматриваются версии с коротким замыканием и неисправности электрооборудования. В здании поселка Причулымский Асиновского района мог загореться обогреватель. Об этом "РИА Новостям" рассказал работник экстренных служб по региону.

Напомним, что трагедия унесла жизни 11 местных жителей. Спасателям удалось ликвидировать возгорание к 02:45 утра 21 января (6:35 по местному времени). На пепелище найдены тела. Среди жертв числится 10 граждан Узбекистана и одна россиянка. В доме находились сотрудники лесозаготовительной компании "Гринвуд".  Двоим жителям удалось спастись из пламени.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Охотском море на траулере с российскими моряками произошел пожар.

Фото и видео: МЧС РФ по Томской области
 

Теги: гибель людей, томская область
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

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