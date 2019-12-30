В Охотском море на траулере с российскими моряками произошел пожар

Всех членов экипажа с судна эвакуировали.

В Охотском море на траулере "Энигма Астралис" с российскими моряками произошел пожар.

ЧП произошло в Охотском море в 130 километрах от Магадана. Всех членов экипажа, 47 человек, эвакуировали с судна. И доставили судном "Юмир" на плавзавод "Всеволод Сибирцев", сообщает ТАСС.

Пожар ликвидирован, осталось задымление. Судовладельцем траулера является "Дальневосточная промысловая компания" (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину иваси.

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