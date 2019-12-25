Матвиенко подчеркнула, что речь идёт о деньгах, которые недополучили российские семьи.

Названа сумма долгов по алиментам в России. О ней рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишут "РИА Новости".

По её словам, общая сумма задолженностей в России по выплате алиментов составляет 156 миллиардов рублей. Матвиенко отметила, что в стране улучшаются механизмы их собираемости, однако сумма долга по-прежнему остаётся очень высокой.

Спикер подчеркнула, что речь идёт о деньгах, которые недополучили российские семьи.

Отметим, что в Совете Федерации обсуждают идею создания в России алиментного фонда. Матвиенко считает, что инициативу нужно взвешенно обсудить. При этом идею создания фонда уже поддержали в Государственной думе. Инициатива появилась в связи с тем, что доходы некоторых родителей в период пандемии значительно сократились. Парламентарии предлагают, чтобы выплаты алиментов на этот период взало бы на себя государство.

Ранее с должника по алиментам взыскали более 950 тысяч рублей для сына-подростка.

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