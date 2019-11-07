Чаще всего деньги взаймы берет средний класс.

Названа самая закредитованная группа россиян. Большая часть населения со средним заработком регулярно берет займы. Около 89% населения в данной категории регулярно пользуется кредитными картами. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир". По словам эксперта Андрея Милехина, такое положение не стало сюрпризом. Именно населению со средним заработком чаще всего нужны дополнительные средства.

С одной стороны, это позволяет им быстро приобретать автомобили или крупные покупки, с другой же, они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики. комментирует президент компании

Каждый четвертый имеет автокредит, а каждый пятый - кредит на неотложные нужды. Ипотечный кредит берут 4,6% граждан с высокими доходами, 5,1% - со средними и 7,9% - с низкими. При этом, каждый россиянин с высокими доходами имеет дачу или загородный участок, а также один или два автомобиля. В высокодоходном сегменте этот показатель достигает всего 11%.

Отметим, что социологи анализировали данные при помощи скан-панелей, располагающихся в домохозяйствах. Они изучили сведения об потреблении 40 тысяч граждан страны, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах России.

Ранее Piter.tv писал о том, что финансист назвал причину бедности большинства людей.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/vad fil, Evaldas Marinskas, Piter.tv