Финансист назвал причину бедности большинства людей

В этом есть вина богатых людей.

Причиной того, что капитализм и глобальная экономика в целом уже не работают в интересах большинства людей, является беспрецедентная доступность денег для богатых. Об этом заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

По мнению инвестора деньги почти не стоят ничего для тех, у кого они и так есть. Всем остальным они недоступны. Это приводит только к большему разрыву между бедными и богатами.

В качестве примера Рэй Далио привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо. По мнению инвестора, адекватное финансирование все менее популярно, особенно в странах с резервными валютами.

Расплачиваются за такую политику бедные люди, например, пенсионеры или те, кто получают соцпособия. Так как инвестиции не приносят доход, то пенсионные фонды не могут выплачивать деньги. В таких случаях или урезается размер пособий или повышаются налоги. И это не приводит к оздоровлению экономики.

Россияне считают рост цен самой острой проблемой.

Видео: YouTube/ CareerOneStop