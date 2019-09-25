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Россияне считают рост цен самой острой проблемой

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Социологи узнали у жителей о самых волнующих проблемах государства.

В "Левада-центре" рассказали, что чаще всего россияне беспокоятся из-за роста цен. Об этом заявили 59% опрошенных жителей страны. В топ-три также попала бедность и коррупция. Следом за ними - недоступность медицинского обслуживания и образования.

Специалисты отмечают, что на протяжении пяти лет рейтинг озабоченности ценами по России упал. Волнение по данному вопросу проявляли от 60 до 70% респондентов. А вот проблема коррупции усилилась. Взяточничеством недовольны 41% россиян, хотя на протяжении 5 лет средний показатель не превышал 30%. За образование переживает каждый пятый опрошенный. 

Среди оставшихся проблем чаще всего называли резкое расслоение на богатых и бедных, ухудшение экологической обстановки, спад производительности, рост наркомании и наплыв мигрантов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России одобрили ратификацию Парижского соглашения по климату.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: левада-центр, рост цен, соцопрос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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