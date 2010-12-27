  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Момент": Названа самая лучшая фотография дикой природы за 2019 год
Сегодня, 14:31
49
MShaffter

"Момент": Названа самая лучшая фотография дикой природы за 2019 год

0 0

В 55ом ежегодном конкурсе участвовали фотографы и любители из 100 стран мира.

В Лондоне закончился 55ый ежегодный фотоконкурс Wildlife Photographer of the Year  и выбрана самая лучшая фотография дикой природы 2019 года.

Самым лучшим снимком дикой природы единодушно жюри признало работу фотографа из Китая Йонкинга Бао. Фотография называется "Момент". В кадр попала дикая лиса, которая охотится на сурка. Жюри отметило естественность снимка, который отражает сущность борьбы за выживание.

Второе место заняло фото кораллового кальмара, которое выполнил во время погружения 14-летний Круз Эрдман.

Фото: Wildlife Photographer of the Year

Теги: в мире, дикая природа, культура, самая лучшая фотография, смотреть фото, топ фото, фото, фото дикой природы, фотовыставка
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии