"Момент": Названа самая лучшая фотография дикой природы за 2019 год

В 55ом ежегодном конкурсе участвовали фотографы и любители из 100 стран мира.

В Лондоне закончился 55ый ежегодный фотоконкурс Wildlife Photographer of the Year и выбрана самая лучшая фотография дикой природы 2019 года.

Самым лучшим снимком дикой природы единодушно жюри признало работу фотографа из Китая Йонкинга Бао. Фотография называется "Момент". В кадр попала дикая лиса, которая охотится на сурка. Жюри отметило естественность снимка, который отражает сущность борьбы за выживание.

Второе место заняло фото кораллового кальмара, которое выполнил во время погружения 14-летний Круз Эрдман.

Фото: Wildlife Photographer of the Year