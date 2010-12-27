Стало известно, почему скончался участник группы "Кино" Андрей Крисанов

Последние несколько лет художник и музыкант боролся с онкологическим заболеванием.

Во вторник, 7 августа, в сети появилось печальное известие: на 53-м году жизни умер участник группы "Кино" Андрей Крисанов. Накануне стало известно, почему в столь молодом возрасте скончался художник и музыкант.

По словам директора клуба-музея "Камчатка" Сергея Фирсова, Крисанов несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. В последнее время он перестал куда-либо ездить и начал избегать шумных тусовок. Об этом сообщает 78.ru.

Напомним, Андрею Крисанову было 52 года. Художник создал обложку для культового альбома "Группа крови". Кроме того, он изготавливал для выступлений музыкантов декорации. Также художник успел снятся в фильмах "Рок", "Асса", "Последний герой", "Солнечные дни", "Еловая субмарина: Виктор Цой. Дети минут" и других.

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Фото: Фото: Facebook / Алексей Вишня