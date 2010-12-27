Актриса Анна Соколова скончалась во время репетиции спектакля "Ханума"

Артистке было 49 лет.

На 50-м году жизни скончалась актриса Прокопьевского драматического театра Анна Соколова. Сердце артистки остановилось прямо на сцене, во время репетиции спектакля "Ханума". О причинах смерти ничего не говорится. Об этом сообщают российские СМИ.

Артистка известна своими ролями в таких пьесах как "Квадратура круга", "Женитьба" и "Декамерон". В 2015 году Соколова вместе с Борисом Щербаковым и Александром Олешко снялась в фильме "Главный" режиссера Юрия Кары.

Ранее мы писали, что в Женеве умер "шеф-повар века" Жоэль Робюшон‍.

Фото: pteatr.ru