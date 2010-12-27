В Женеве умер "шеф-повар века" Жоэль Робюшон‍

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В Женеве на 74-м году жизни скончался "шеф-повар века" Жоэль Робюшон‍. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает телеканал CNews.

Робюшон родился в апреле 1945 года во Франции. Кулинарному мастерству он начал обучаться с подросткового возраста. В своей профессии Робюшон добился немалых высот, в частности, заработав три звезды Мишлен. В 1989 году Жоэль стал "Шефом века" по версии гастрономического гида Gault Millau. Повар открыл несколько ресторанов в разных странах мира. Робюшон вел кулинарные шоу и передавал свои знания ученикам, среди которых был известный кулинар Гордон Рамзи.

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Фото: Twitter / Kelly Mansell