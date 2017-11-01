Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Известный британский актер умер в возрасте 93 лет
Сегодня, 21:11
0
IRINA_CHALKINA
153

Известный британский актер умер в возрасте 93 лет

0
 
 

В Великобритании скончался актер Бернард Хептон.

В Англии  в возрасте 93 лет скончался актёр театра и кино, режиссёр и продюсер Бернард Хептон. Об этом сообщает издание The Sun.

Знаменитого деятеля искусств не стало 27 июля. Причину смерти британские журналиты не называют. 

Бернард Хептон известен по таким кинолентам, как "Барри Линдон", "Женщина в черном", а также по таким сериалам, как "Елизавета: Королева английская" и "Шпион, выйди вон!".

Актер был номинирован на премию BAFTA в области телевидения в номинации "Лучшая мужская роль".

Фото: David Thompson/Twitter

 

Теги: умер актер
Категории: Лента новостей Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5