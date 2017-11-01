Известный британский актер умер в возрасте 93 лет

В Великобритании скончался актер Бернард Хептон.

В Англии в возрасте 93 лет скончался актёр театра и кино, режиссёр и продюсер Бернард Хептон. Об этом сообщает издание The Sun.

Знаменитого деятеля искусств не стало 27 июля. Причину смерти британские журналиты не называют.

Бернард Хептон известен по таким кинолентам, как "Барри Линдон", "Женщина в черном", а также по таким сериалам, как "Елизавета: Королева английская" и "Шпион, выйди вон!".

Актер был номинирован на премию BAFTA в области телевидения в номинации "Лучшая мужская роль".

Фото: David Thompson/Twitter