Названа причина смертельного ДТП с фурой и микроавтобусом в Башкирии, где погибли 2 женщины

Прокуратура региона сообщила причину смертельной аварии.

Прокуратура назвала предварительные причины аварии, в которой погибли 2 пассажирки автобуса.

ТАСС сообщает, что прокуратура Башкирии начала проверку по факту ДТП, в котором погибли 2 женщины - пассажира микроавтобуса, а также пострадали еще 6 человек. По предварительным данным установлено, что полуприцеп грузовой машины при спуске с горы сместился в сторону встречного движения, где в это время ехал микроавтобус с пассажирами.

Авария произошла примерно в 18 часов 45 минут 28 июля на трассе Кропачево - Месягутово - Ачит. На трассе столкнулись встречные микроавтобус "Форд Транзит" с 16 пассажирами и полуприцеп грузовика "Ман". В результате ДТП погибли две пассажирки автобуса. Еще 6 человек, включая 8-летнего ребенка, с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу.

Оба водителя травм не получили.

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Фото: ГУ МЧС по РБ