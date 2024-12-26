Названа причина роста цен на парковку в центре Петербурга

Подорожание парковок могло быть и более болезненным.

Стоимость часа парковки в центральных районах Санкт-Петербурга была повышена в связи с высокой загрузкой дорог. Об этом на прямой линии заявил губернатор.

Он пояснил, что решение основано на методике Минтранса РФ, согласно которой при загрузке магистралей более 85% требуется корректировка тарифов для повышения эффективности использования парковочного пространства. В городе была проанализирована загрузка улиц, после чего тарифы на наиболее востребованных участках выросли максимально, а на менее загруженных — в среднем в два раза. На некоторых улицах цена осталась на уровне 100 рублей в час.

Беглов назвал такое повышение "щадящим вариантом", отметив, что альтернативой могли стать меры вроде платного въезда или установки шлагбаумов. Он также сообщил, что с 1 декабря в городе появилось дополнительно 1 154 парковочных места со стабильным тарифом в 100 рублей. Действующие цены на парковки в центре не будут меняться до конца 2026 года, а расширение платной парковочной зоны на другие районы в этот период не планируется.

Фото: Piter.TV