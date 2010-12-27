Названа причина гибели трех рабочих "Норникеля"

Предположительно, мужчинам не хватило на руднике воздуха.

Названа предварительная причина гибели трех рабочих на руднике в Красноярском крае. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на операционного директора таймырской компании "Норникель" Сергея Дяченко.

По версии организации, сотрудники могли задохнуться от нехватки кислорода. Руководство компании заявило, что гибель людей не связана с горно-геологическими условиями. Также специалисты не нашли связи с технологическими процессами на руднике.

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На данный момент эксперты взяли пробы, хотя по предварительным сведениям газов в атмосфере не нашли. Расследование трагедии продолжается. Контроль за ситуацией осуществляет Ростехнадзор. Создана комиссия по установлению причин и обстоятельств инцидента.

Напомним, что ранее Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту нарушения техники безопасности на объекте, которое повлекло гибель нескольких человек. Изначально следователи полагали, что рабочие задохнулись из-за отравления неустановленным веществом. Они трудились на глубине 1,345 тысяч метров. На их поиски отправились спустя несколько часов после того, как мужчины должны были вернуться на базу. Однако они перестали выходить на связь и руководство приняло решение отправить поисковую бригаду.

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