Названа предполагаемая дата выхода PS5 Pro

Цена устройства может составить 700 долларов.

YouTube- блогер Moore"s Law is Dead рассказал о том, что PS5 Pro от Sony уже находится на этапе ранней разработки. По его словам, релиз устройства может состояться в 2023 или 2024 году. О этом пишет cyber.sports.ru.

Отмечается, что ранее блогер уже публиковал правдивые утечки. Цена устройства может составить, по его словам, около 700 долларов.

По мнению Moore"s Law is Dead, новая PS5 Pro будет на 50 или даже 100 процентов мощнее, чем обычная версия.

Ранее мы писали, что Верховная Рада разрешила расчеты в криптовалюте на Украине.

Фото: pixabay