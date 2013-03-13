Документ разрешил операции с цифровыми деньгами, но не сделал их платежным средством.

Верховная Рада разрешила расчеты в криптовалюте на Украине. На пленарном заседании местные парламентарии одобрили законопроект "О виртуальных активах", который позволит гражданам страны использовать криптовалюты при банковских операциях. Инициативу поддержали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков объяснил коллегам, что принятый документ позволит стране не сделать криптовалюты платежным средством, но при этом легализовать операции эквайринга с их участием. Как и с долларовыми банковскими картами, средства будут мгновенно конвертироваться. В законе прописано, что компании смогут предоставлять клиентам услуги по таким конвертациям валют.

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