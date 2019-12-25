Полиция проверяет информацию о краже криптовалюты у петербуржца на 1,5 млн рублей

Накопления сняли через приложение в его смартфоне.

Петербургский врач обратился полицию с сообщением о краже смартфона, а вместе с ним и всех его накоплений.

По данным Piter.TV, в полицию Выборгского района обратился 31-летний петербургский медик. Он рассказал, что неизвестный похитил у него iPhone 11. В последствии с него через мобильное приложение были сняты 67 тысяч рублей и криптовалюта на 20,5 тысячи долларов.

Общий ущерб пострадавший оценил в 1,6 млн рублей.

Накануне на проспекте Энгельса неизвестный обокрал ювелирный магазин.

Фото: Piter.tv