Полиция проверяет информацию о краже криптовалюты у петербуржца на 1,5 млн рублей

Петербургский врач обратился полицию с сообщением о краже смартфона, а вместе с ним и всех его накоплений.
По данным Piter.TV, в полицию Выборгского района обратился 31-летний петербургский медик. Он рассказал, что неизвестный похитил у него iPhone 11. В последствии с него через мобильное приложение были сняты 67 тысяч рублей и криптовалюта на 20,5 тысячи долларов.
Общий ущерб пострадавший оценил в 1,6 млн рублей.
Накануне на проспекте Энгельса неизвестный обокрал ювелирный магазин.
Фото: Piter.tv
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