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Полиция проверяет информацию о краже криптовалюты у петербуржца на 1,5 млн рублей
Сегодня, 13:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полиция проверяет информацию о краже криптовалюты у петербуржца на 1,5 млн рублей

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Накопления сняли через приложение в его смартфоне.

Петербургский врач обратился полицию с сообщением о краже смартфона, а вместе с ним и всех его накоплений.

По данным Piter.TV, в полицию Выборгского района обратился 31-летний петербургский медик. Он рассказал, что неизвестный похитил у него iPhone 11. В последствии с него через мобильное приложение были сняты 67 тысяч рублей и криптовалюта на 20,5 тысячи долларов.

Общий ущерб пострадавший оценил в 1,6 млн рублей.

Накануне на проспекте Энгельса неизвестный обокрал ювелирный магазин.

Фото: Piter.tv

Теги: iphone, кража, криптовалюта
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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