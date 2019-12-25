На проспекте Энгельса неизвестный обокрал ювелирный магазин

В полицию обратился директор ювелирного магазина.

Полицейские выясняет обстоятельства кражи в ювелирном магазине на проспекте Энгельса. Piter.TV узнал детали от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился директор ювелирного магазина. Он рассказал, что кто-то проник в помещение через окно и украл товар.

По данным полиции, злоумышленник отжал стеклопакет, разбил витрину и забрал ювелирные изделия и наручные часы. Ущерб подсчитают после инвентаризации.

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Фото: pexels