Квартиру 61-летней пенсионерки из Зеленогорска обокрали на 1,5 млн рублей

Злоумышленники вынесли одежду, ювелирные изделия, рубли и доллары на общую сумму 1 400 719 рублей.

В Зеленогорске квартиру 61-летней женщины обокрали почти на 1,5 млн рублей. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, к ним обратилась пенсионерка и рассказала, что ее квартиру, находящуюся в доме 13, корпус А по Комсомольской улице, обокрали. Злоумышленники вынесли одежду, ювелирные изделия, рубли и доллары на общую сумму 1 400 719 рублей, по словам заявительницы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "кража". По предварительной версии грабители проникли в квартиру, подобрав нужный ключ к входной двери. Отмечается, что квартира находится на втором этаже пятиэтажного дома. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания злоумышленника.

Ранее двух подозреваемых в ограблении петербуржца на Петергофском шоссе задержали.

Фото: Piter.tv