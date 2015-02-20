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Квартиру 61-летней пенсионерки из Зеленогорска обокрали на 1,5 млн рублей
Сегодня, 14:42
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Квартиру 61-летней пенсионерки из Зеленогорска обокрали на 1,5 млн рублей

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Злоумышленники вынесли одежду, ювелирные изделия, рубли и доллары на общую сумму 1 400 719 рублей.

В Зеленогорске квартиру 61-летней женщины обокрали почти на 1,5 млн рублей. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, к ним обратилась пенсионерка и рассказала, что ее квартиру, находящуюся в доме 13, корпус А по Комсомольской улице, обокрали. Злоумышленники вынесли одежду, ювелирные изделия, рубли и доллары на общую сумму 1 400 719 рублей, по словам заявительницы. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "кража". По предварительной версии грабители проникли в квартиру, подобрав нужный ключ к входной двери. Отмечается, что квартира находится на втором этаже пятиэтажного дома. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания злоумышленника.

Ранее двух подозреваемых в ограблении петербуржца на Петергофском шоссе задержали.

Фото: Piter.tv

Теги: грабеж, ограбление в зеленогорске, ювелирные изделия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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