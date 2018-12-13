Названа минимальная цена билетов на Евро 2020 и озвучена дата старта продаж билетов

На официальном сайте Евро 2020 опубликована билетная программа футбольного грандиозного мероприятия.

На официальном сайте UEFA ЕВРО 2020 опубликована билетная программа и названы цены на билеты.

Так самый дешевый билет будет стоить 30 евро (Групповой этап В(Баку, Будапешт, Бухарест)), 1/8 финала и 1/4 финала в Баку билеты 3 категории, а самый дорогой 945 евро на финальный матч в Лондоне (билет 1 категории). Среди всех городов, где будет проходить ЕВРО 2020 и Санкт-Петербург. Минимальная стоимость на матчи в Петербурге будут стоить 50 евро, а самый дорогой билет будет стоить 225 евро.

Первая партия билетов поступит в продажу единовременно по всему миру на официальном сайте.

Если спрос на определенные матчи и категории превысит предложение, корректные заявки примут участие в лотерее. Срок подачи заявки в оговоренный период (с 12 июня по 12 июля 2019 года) значения не имеет. UEFA Евро 2020

Организаторы ЕВРО 2020, чтобы сделать посещение матчей более доступными ввел следующие условия

Также можно выиграть бесплатные билеты, став участником розыгрыша.

Фото: UEFA Евро 2020