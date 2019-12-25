Названа главная угроза для рубля

Сейчас для укрепления рубля есть две причины - подъем цен на нефтегазовые продукты и рост рынков в целом.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал "Российской газете", что главной угрозой для рубля является возможность нового финансового кризиса. По его словам, из-за него российская валюта может сильно ослабнуть.

Аналитик ометил, что сейчас рубль укрепляется из-за подъема цен на нефтегазовые продукты, а также из-за роста рынков в целом.

Ситуация с газом в Европе подталкивает вверх российские фондовые индексы. А это, в свою очередь, стимулирует инвесторов вкладываться в Россию, подкрепляя это ростом ключевой ставки и, как следствие, доходности ОФЗ. Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

Коган отметил, что временно на второй план отошли политические угрозы. Такая ситуация сложилась из-за проблем в Китае и газового кризиса в Европе. По этой причине что основную угрозу для рубля сейчас представляет комплекс событий, который по итогу может привести к новому витку финансового кризиса. Если это произойдет, то по словам аналитика, российская валюта может ослабнуть до 8з рублей за доллар, а курс евро составит 100 рублей.

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