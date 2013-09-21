Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшим доходом в 2020 году

В этом году общий доход десяти участников рейтинга сократился почти на 30%.

Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом в 2020 году. Первое место занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Отмечается, что на дивидендах и продаже акций оператора Tele2 он заработал 1,7 млрд долларов.

Второе место в рейтинге занял председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, который заработал 1,48 млрд долларов. В тройке лидеров оказался также глава USM Holdings Алишер Усманов. Он заработал от дивидендов "Металлоинвеста" 1,43 млрд долларов.

В рейтинге оказались также глава "Лукойла" Вагит Алекперов, сенатор Сулейман Керимов и его семья, глава и бенефициар "Норникеля" Владимир Потанин, депутат Андрей Скоч и семья и другие.

По информации издания, общий доход десяти участников в этом году сократился почти на 30%, до 10,7 млрд долларов.

Оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года. Рассчитывался доход до вычета налога, а также до вычета расходов на обслуживание кредитов и комиссий.

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