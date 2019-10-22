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Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

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Почти половина россиян может позволить себе только минимальные покупки.

49,4% россиян не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, им хватает только на еду и одежду. Такие результаты дало исследование, проведенное "Росстатом". Большинство испытывает трудности в приобретении компьютеров, холодильников и мебели. 

В сравнении с аналогичным периодом в 2018 году, показатель вырос на 0,6 процентных пункта. Большинство таких семей  - многодетные, неполные или из неработающих пенсионеров. Доля домохозяйств с подобными трудностями упала на 2,6% с первого квартала 2018 года. Сейчас показатель в данной категории составляет 14,1%.

Выросла доля семей, которые не могут себе позволить купить автомобиль, квартиру или дачу - до 32,6%. Ранее показатель достигал 29,8%. А вот не могут купить себе еду 0,7%. Для всего необходимого хватает денег у 2,7% россиян.

Ранее Piter.tv писал о том, что комитет по законодательству без обсуждения одобрил бюджет Петербурга на 2020 год.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Bloomberg , PBS NewsHour

Теги: доход, росстат, семья
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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