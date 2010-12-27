Комитет по законодательству без обсуждения одобрил бюджет Петербурга на 2020 год

Согласно документу, доходы Санкт-Петербурга должны составить более 664 млрд рублей.

Проект бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов получил поддержку парламентского комитета по законодательству. Комитет рекомендовал его к принятию в первом чтении.

Согласно документу, доходы Санкт-Петербурга должны составить более 664 млрд рублей, расходы - 701 млрд рублей, дефицит бюджета - 38,7 млрд рублей.

Также в проект бюджета заложили рост стоимости проезда на общественном транспорте на 5 рублей.

Также в 2020 году на ОМС в Петербурге потратят 119 млрд рублей.

Фото: Piter.TV