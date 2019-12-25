В долгосрочной перспективе все диеты не оказывают положительного эффекта.

Названа длительность положительного эффекта от диет. Об этом сообщили исследователи в издании British Medical Journal. Ученые выяснили, что позитивный эффект от изменения рациона питания проходит уже спустя полгода. Чтобы прийти к такому выводу специалисты проанализировали большое количество разнообразных диет. оказалось, что спустя год после завершения диеты организм возвращается к привычным показателям. Такая статистика основана на данных от 21942 пациента, средний возраст которых составил 49 лет. Все испытуемые следовали популярным диетам, включая альтернативные режимы питания.

Новые программы питания сравнивались с классической диетой. Последняя базируется на употреблении пищи с низким содержанием углеводов, жиров. Диетологи считают, что она приводит к умеренному снижению веса и улучшению артериального давления спустя шесть месяцев. За этот период человеком достигаются наиболее наиболее эффективные результаты (потеря около пяти килограммов веса).

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут.