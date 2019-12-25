Названа десятка самых популярных дизельных автомобилей у петербуржцев

Лидером рейтинга стал Ford Focus.

Специалисты сервиса "Авито.Авто" назвали самые популярные дизельные автомобили, которыми пользовались жители Петербурга в первом полугодии 2021 года. Лидерами рейтинга стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Также в топ-5 попали Kia Rio и Skoda Octavia. В десятку списка вошли Renault Logan, Volkswagen Passat, Mercedes-Benz E-класс, Opel Astra и ВАЗ (LADA)2114 Samara.

Кроме Петербурга и Ленобласти спрос на дизельные автомобили были зафиксирован в Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае. За последний год цены на дизельные авто взлетели на 57,5%. Средняя стоимость такой машины с пробегом в Северной столице и 47-м регионе составила 1,3 млн рублей.

Ранее Петербург возглавил список городов, жители которых больше всего ленятся.

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