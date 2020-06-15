Она состоится на платформе Apple TV+ 10 июля.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что названа дата выхода военной драмы "Грейхаунд" с Томом Хэнксом. Об этом сообщает пресс-служба Apple TV+.

В сюжете киноленты "Грейхаунд" история морского офицера Эрнста Краузе, который ни разу не принимал участия в боевых действиях. При этом он получает назначение на должность капитана эсминца ВМС США. Действие фильма происходит на фоне Второй мировой войны в 1942 году.

Киноленту покажут на платформе Apple TV+ 10 июля.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "7500" с Джозефом Гордоном-Левиттом.

Видео:RHG/YouTube