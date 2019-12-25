Новые серии "Дома-2" покажут на телеканале "Ю" в апреле

Названа дата выхода новых выпусков самого рейтингового шоу российского телевидения "Дом-2". Зрители увидят обновленное шоу в середине-конце апреля на развлекательном телеканале "Ю". Об этом сообщило издание "Стархит".
Отмечается, что участие в проекте примут известные ведущие, "старички" шоу. Такой ход был нужен для того, что "стартануть с высокими цифрами".
Телеканал ТНТ объявил о закрытии "Дома-2" в декабре 2020 года. Причинами назвали низкие рейтинги и отказ многих рекламодателей от сотрудничества.
Ранее бывшая ведущая "Дома-2" Катя Жужа заявила, что рада закрытию проекта.
Фото: ВКонтакте / Дом 2
Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все
Дурдом!
Если первые участники были интересны, смотрели и было интересно: как строятся отношения! Были скромнее. А сейчас - это сплошная лажа!
Какое это имеет отношение к культуре?
Зачем?