Новые серии "Дома-2" покажут на телеканале "Ю" в апреле

В проекте примут участие известные ведущие.

Названа дата выхода новых выпусков самого рейтингового шоу российского телевидения "Дом-2". Зрители увидят обновленное шоу в середине-конце апреля на развлекательном телеканале "Ю". Об этом сообщило издание "Стархит".

Отмечается, что участие в проекте примут известные ведущие, "старички" шоу. Такой ход был нужен для того, что "стартануть с высокими цифрами".

Телеканал ТНТ объявил о закрытии "Дома-2" в декабре 2020 года. Причинами назвали низкие рейтинги и отказ многих рекламодателей от сотрудничества.

Ранее бывшая ведущая "Дома-2" Катя Жужа заявила, что рада закрытию проекта.

Фото: ВКонтакте / Дом 2