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Новые серии "Дома-2" покажут на телеканале "Ю" в апреле
Сегодня, 8:22
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Alena_Zinovieva

Новые серии "Дома-2" покажут на телеканале "Ю" в апреле

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В проекте примут участие известные ведущие.

Названа дата выхода новых выпусков самого рейтингового шоу российского телевидения "Дом-2". Зрители увидят обновленное шоу в середине-конце апреля на развлекательном телеканале "Ю". Об этом сообщило издание "Стархит".

Отмечается, что участие в проекте примут известные ведущие, "старички" шоу. Такой ход был нужен для того, что "стартануть с высокими цифрами".

Телеканал ТНТ объявил о закрытии "Дома-2" в декабре 2020 года. Причинами назвали низкие рейтинги и отказ многих рекламодателей от сотрудничества.  

Ранее бывшая ведущая "Дома-2" Катя Жужа заявила, что рада закрытию проекта.

Фото: ВКонтакте / Дом 2

Теги: дом 2, телеканал ю
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 9:03

Дурдом!

Если первые участники были интересны, смотрели и было интересно: как строятся отношения! Были скромнее. А сейчас - это сплошная лажа!

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Аноним
Сегодня 9:16

Какое это имеет отношение к культуре?

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Аноним
Сегодня 8:44

Зачем?

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