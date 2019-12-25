Названа дата открытия исторической сцены Мариинского театра

Зрители будут сидеть в шахматном порядке и обязательно пользоваться индивидуальными средствами защиты.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, когда откроется историческая сцена Мариинского театра. Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Мариинский театр возобновляет работу с 1 июля. Историческую сцену откроет опера Верди "Риголетто", в которой главную партию исполнят Владислав Сулимский и Ольга Перетятько. Далее ценителей культуры ждет постановка "Аттиле" Верди.

Отмечается, что "Ауди" Верди в постановке Алексея Степанюка перенесут на новую сцену. Также на сцену Мариинского-2 вернут балетные спектакли "Юноша и смерть" и "В ночи" Джерома Роббинса ".

Посетители обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологическое нормы. Зрители будут сидеть в шахматном порядке. Кроме того, обязательно ношение средств индивидуальной защиты.

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Фото:Piter.TV