Стало известно, кто стал учителем года в Петербурге

Учителя математики из городской гимназии отправят на всероссийский конкурс.

В Петербурге объявили имена педагогов, выдвинутых в качестве кандидатов на всероссийские конкурсы. Делегатов определили по итогам конкурса педагогических достижений города по восьми номинациям в текущем учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На звание "Учителя года России" претендует учитель математики из гимназии №166 Иван Меньшиков, лучшим воспитателем детсада может стать сотрудница садика №25 Мария Прудникова. На конкурс "Педагог-психолог России" от Петербурга поедет специалист из школы №616 Татьяна Ветвицкая, а на номинацию "Учителя-дефектолога России" претендует Екатерина Першина из детсада №18.

В конкурсе участвовали 132 педагога, проводившие открытые уроки, мастер-классы и лекции.

Ранее мы писали, что в 2020 году в вузах Петербурга будет 27,5 тыс. бюджетных мест.

Фото: пресс-служба Смольного