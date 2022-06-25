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Назван стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи"

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Капитаном сине-бело-голубых сегодня выбрали Сантоса.

Стало известно, кто из сине-бело-голубых вышел на поле сегодня, 25 июня, на матч против "Сочи". Список опубликовал в tg-канале ФК "Зенит".

Второй матч Кубка PARI Премьер начался в 20:00. В основном составе в эту субботу  Дмитрий Чистяков и Арсен Адамов,  Дуглас Сантос, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Андрей Мостовой и Иван Сергеев.

На скамье запасных ждут своего часа Давид Бязров, Нуралы Алип, Илья Скроботов, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Вендел, Ярослав Михайлов, Кирилл Кравцов, Зелимхан Бакаев, Данила Козлов, Кирилл Столбов и Дмитрий Сергеев.

Капитаном сине-бело-голубых сегодня выбрали Сантоса.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге вручили награды Минспорта РФ.

Видео: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: зенит и сочи, спорт, стартовый состав зенита на матч против сочи, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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