Минфин назвал срок реализации новой пенсионной реформы

Представители ведомства поделились подробностями законопроекта.

В Министерстве финансов России рассказали о том, когда вступит в законную силу новая система накопительных пенсий. По данным чиновников, это произойдет в 2021 году.

Согласно обновленным условиям, граждане страны смогут финансировать пенсию за счет личного дохода. Специалисты добавили, что уровень личного участия граждан в формировании пенсионного дохода достаточно низкий. На данный момент планируется внести правки в отдельные законодательные акты. Публичное обсуждение проекта продлится до 30 сентября. Рабочее название инициативы звучит как "О гарантированном пенсионном продукте". Он заменит устаревший "Об индивидуальном пенсионном капитале".

Ранее Piter.tv писал о том, что суд отменил приговор петербуржцу, который на митинге выбил зуб полицейскому.

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