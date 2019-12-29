Врач рассказал, когда инфекция может массово распространиться по России.

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный. Об этом заявили "Народные новости". Основного всплеска инфекции стоит ждать с конца апреля или в первых числах мая 2020 года. Жители страны смогут переносить коронавирус как обычную простуду, если он будет протекать в легкой форме. Как именно ситуация будет развиваться в тяжелых вариантах - неизвестно

Хватит ли на это ресурсов — здесь у нас большие сомнения прокомментировал медик

Куринный добавил, что в России есть для размещения зараженных специальные боксы и больницы.

Ранее названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей.

