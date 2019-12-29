Ученые определили, кто больше всего страдает от инфекции.

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей. Исследование провели сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае. Об этом сообщили "Известия".

Они проанализировали данные 70 тысяч пациентов. Из всех инфицированных лишь 2% оказались несовершеннолетними. Коронавирус редко заражает детей и подростков. Он опасен для пожилых людей. Это связано с тем, что в старости иммунитет человека ослабевает.

Ранее коронавирус может жить на экране смартфона до четырех дней.