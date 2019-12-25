За минувший год доходы Пенсионного фонда выросли на 1,5%.

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год. О нём рассказал министр труда Антон Котяков на заседании правительства.

По его словам, размер средней месячной страховой пенсии для неработающих граждан вырос на 1089 рублей — на 7,6%. Сумма ровняется 15 496 рублям.

Котяков отметил, что выросли за минувший год и доходы Пенсионного фонда на 1,5%. В 2019 году он заработал восемь триллионов и 781 миллиардов рублей.

Ранее в России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса.