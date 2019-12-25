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Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
Сегодня, 15:58
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matveyvn

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

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За минувший год доходы Пенсионного фонда выросли на 1,5%.

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год. О нём рассказал министр труда Антон Котяков на заседании правительства.

По его словам, размер средней месячной страховой пенсии для неработающих граждан вырос на 1089 рублей — на 7,6%. Сумма ровняется 15 496 рублям.

Котяков отметил, что выросли за минувший год и доходы Пенсионного фонда на 1,5%. В 2019 году он заработал восемь триллионов и 781 миллиардов рублей.

Ранее в России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса.

Теги: минтруд, пенсия, пфр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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