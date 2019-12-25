Назван способ защитить смартфон от самовозгорания в жару

Произойти это может в любом месте, в том числе и в кармане.

Руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik рассказал, как обезопасить свой смартфон от самовозгорания в жару. По словам специалиста, в любом гаджете есть аккумулятор, который при высоких температурах может загореться. Это может произойти в любом месте, даже у вас в кармане.

Как заявил Дмитрий Рябинин, в большинстве современных смартфонов есть система безопасности, которая отключит гаджет при сильном нагреве аккумулятора. Однако даже в выключенном состоянии он может продолжит нагреваться.

Чтобы этого не произошло, необходимо следить за тем, чтобы на корпус устройства не попадали прямые солнечные лучи. Желательно избегать летом плотных чехлов, поскольку они препятствуют циркуляции воздуха. По возможности не стоит запускать "тяжелые" приложения на длительное время.

В случае если смартфон сильно нагрелся, не нужно пытаться его как можно быстрее охладить. Эти манипуляции могут "убить" устройство. По словам специалиста, некоторые люди кладут технику в холодильник, чем вызывают шоковое состояние. По его мнению, лучше дать смартфону плавно остыть без перепадов температуры.

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