Важным фактором в борьбе против эпидемии станет информированность населения о проблеме.

Назван способ победить коронавирус до появления вакцины. Об этом журналистам "Вечерней Москвы" сообщил врач-эпидемиолог Михаил Фаворов. Специалист уверен, что остановить распространение инфекции можно путем информирования населения.

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Фаворов напомнил, что людям следует знать о масштабах эпидемии коронавируса. Специалист сравнивает ситуацию со вспышкой атипичной пневмонии SARS в 2002 году. По мнению эксперта, тогда власти КНР пустили эпидемию на самотек. Сейчас Китай принимает более жесткие меры, включая закрытие доступа к 11-ти миллионному городу. Данная мера позволила правительству страны сократить количество зараженных людей. Эксперт добавил, что равнодушие к проблеме привело Италию к национальной трагедии.

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Видео: YouTube/Russiantown Magazine