Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

В данный момент в России известно о 1264 случаях инфицирования COVID-19.

Результаты вакцинации от коронавируса будут заметны не меньше, чем через год после создания вакцины. Об это в беседе с РИА "Новости" сказал президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.

Он отметил, что не существует лекарства, которое способно полностью предупредить распространение коронавируса. По его словам, инфекция сама снизит свою агрессивность, когда у людей возрастет иммунитет и будет создана вакцина.

В данный момент в России известно о 1264 случаях инфицирования COVID-19, 49 человек выздоровели, 4 скончались.

Ранее мы писали о том, что вирусолог предположил, как коронавирус будет распространяться в России.