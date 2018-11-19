Председатель рабочей группы по киберпреступлениям рассказал о результатах работы над устранением кибератак.

Назван самый популярный у кибермошенников способ обмана россиян. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу профильной комиссии Общественной палаты. Александр Малькевич рассказал об итогах работы над киберпреступлениями в России. Чаще всего хакеры пользовались подменными номерами и занимались интернет-банкингом. Преступники берут "левые" сим-карты для обмана населения

В основном все эти номера определяются, как городские заметил спикер

В 2018 году кибермошенники похитили у россиян около 2 миллиардов рублей. Из 206 тысяч нарушений правоохранительные органы смогли раскрыть только 35 тысяч. В каждом из случаев пострадавший лишался от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Aperture