Петербург попал в топ-5 самых "неспящих" городов России

На первом месте оказался Петербург.

Uber Russia выявил самые "неспящие" города России. Первое место в рейтинге занял Екатеринбург. Именно там чаще всего совершались поездки на такси после полуночи. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию Piter.TV.

На втором месте оказалась столица России, после нее расположились Пермь и Челябинск. Санкт-Петербург замкнул пятерку. На последнем, 16-ом месте оказалась Самара.

По данным исследования, в ночное время за такси платят чаще всего наличными, а чаевые оставляют везде, кроме Перми и Челябинска. В этих городах это делают менее охотно.

Ранее Санкт-Петербург попал в тройку "шоколадных" столиц России.

Видео: YouTube/ QOS Quality of Speed