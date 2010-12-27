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Аналитики составили список самых дорогих номеров в отелях на ПМЭФ-2019
Сегодня, 12:36
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Alena_Zinovieva

Аналитики составили список самых дорогих номеров в отелях на ПМЭФ-2019

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Во время форума можно забронировать номер за три миллиона рублей.

Аналитики сервиса Aviasales назвали стоимость самых дорогих номеров в отелях на ПМЭФ-2019. Лидирует в списке пятизвездочный отель "Коринтия" на Невском проспекте. Остановиться на три ночи в стандартном двухместном номере обойдется постояльцам в 3,01 млн рублей. Об этом пишет "Интерфакс".

На втором месте в рейтинге оказался отель, где самый дорогой номер категории "делюкс" стоит ровно три миллиона. Замыкают тройку лидеров апартаменты с одной спальней за 500 тысяч рублей. Они расположены в Полтавском проезде. Цена указана за двух постояльцев.

Ранее мы писали, что в Петербурге продают гостиницу "Выборгская" за миллиард рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: отели спб, пмэф, стоимость гостиниц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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