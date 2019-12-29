Урбанисты назвали самый безопасный при возможном наводнении район Петербурга

Это район имеет более высокое расположение, поэтому он будет затоплен в самую последнюю очередь.

Издание Strelka Mag опубликовало в своём паблике видеоролик с реконструкцией того, что произойдёт с Петербургом в случае крупного наводнения.

Таким образом, удалось выяснить, что самым безопасным районом города в случае наводнения станет Пушкинский. Это район имеет более высокое расположение, поэтому он будет затоплен в самую последнюю очередь.

Видео было создано на основе инструмента City Roads, разработчиком которого является Андрея Кащ. С использованием скриптов есть возможность постепенно разукрасить все улицы в зависимости от их высотности.

Самым значительным и разрушительным наводнением за всю историю российского Санкт-Петербургa стало Петербургское наводнение 1824 года. Вода поднялась выше ординара на 412 сантиметр. До основания города крупнейшим было наводнение 1691 года, с подъёмом воды над ординаром 329 см. В 1824 году городу был нанесен колоссальный ущерб – погибли около 500 человек, при этом были найдены только тела 200. Материальный ущерб составил более 15 миллионов рублей, что тогда считалось огромной суммой. Причиной наводнения послужил сильный ветер со стороны Финского залива, пригнавший в столицу массы воды. Стихия зверствовала более 2 суток. Больше всего пострадал район Гавани, Смоленское кладбище было смыто. После наводнения 1824 года в Петербурге стало на 462 дома меньше и еще 3.5 тысячи зданий нуждались в ремонте.

В конце декабря прошлого года петербуржец снял на видео дамбу, которая оказалась под ударом стихии.

Видео: ВК/ Strelka Mag