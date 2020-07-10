Темпы заражения в Москве также снижаются.

Назван процент москвичей, имеющих иммунитет к коронавирусу. С заявлением выступила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Она рассказала, что результаты четвёртого этапа ИФА-тестирования показали, что иммунитет к COVID-19 формируется у 21,7% жителей столицы. На данный момент в исследовании приняли участие 98 тысяч человек, оно длилось две недели.

При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели – с 2,5 до 1,8%. Анастасия Ракова, мэр Москвы по социальным вопросам

Она назвала этот процесс вполне закономерным, так как темпы заражения в Москве также снижаются - с 3,9 до 3,1%, а по данным ПЦР-исследованиям – с 2,4% до 1,2%.

Ранее Собянин заявил, что в ближайшее время второй волны COVID-19 можно не ждать.

Видео: kremlin.ru