Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время второй волны COVID-19 можно не ждать. Об этом пишет агентство "РИА Новости".
По словам градоначальника, второй волны коронавируса в ближайшее время не ожидается, так как у большинства москвичей выработается к нему коллективный иммунитет.
Собянин отметил, что прогнозов сейчас по поводу COVID-19 делается довольно много.
Они говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Он добавил, что много раз говорил с экспертами, врачами и специалистами Роспотребнадзора и убедился, что Москва прошла все пики пандемии.
Ранее мы писали, что с 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах.
Видео: government.ru
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