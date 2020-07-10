Он добавил, что много раз говорил с экспертами, врачами и специалистами Роспотребнадзора.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время второй волны COVID-19 можно не ждать. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По словам градоначальника, второй волны коронавируса в ближайшее время не ожидается, так как у большинства москвичей выработается к нему коллективный иммунитет.

Собянин отметил, что прогнозов сейчас по поводу COVID-19 делается довольно много.

Они говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он добавил, что много раз говорил с экспертами, врачами и специалистами Роспотребнадзора и убедился, что Москва прошла все пики пандемии.

Ранее мы писали, что с 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах.

Видео: government.ru