Назван новый совладелец Санкт-Петербургской биржи

Меморандум был подписан в рамках ПМЭФ.

Тинькофф Банк договорился о покупке у ассоциации "НП РТС", являющейся крупнейшим акционером Санкт-Петербургской биржи, пакета в размере не более 7,5% от уставного капитала площадки.

Как уточнил журналистам председатель правления банка Станислав Близнюк, доля составит не более 10%.

Стороны будут совместно расширять перечень финансовых инструментов, обращающихся на торгах, и работать над развитием организованного рынка российских ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Ранее стало известно, что здание Биржи Петербурга находится в критическом состоянии.

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