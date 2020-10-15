Здание Биржи Петербурга находится в критическом состоянии

Специалисты Минкульта осмотрели здание после выпуска программы "Неделя в Петербурге".

Во вторник, 27 апреля, в Петербурге провели осмотр здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Специалисты из Министерства культуры страны прибыли после выпуска программы "Неделя в Петербурге", в которой сообщали о критическом состоянии памятника архитектуры.

Телеканал 78 провел расследование и выяснил, что работы по реставрации не начали: угроза частичного обрушения здания все более реальна – на несущих конструкциях здания появляются новые трещины, которые с каждым днем становятся все больше. Проверяющие из министерства опасения подтвердили: Биржа медленно уходит под землю, а оседание идет неравномерно. Так, одна часть осела на 16 метров больше другой.

Ранее мы писали, что дом Сверчкова на Васильевском острове сделали региональным памятником.

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