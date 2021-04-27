Дом Сверчкова на Васильевском острове сделали региональным памятником

В доме проживали в разное время художник Иван Екимов и первая в мире женщина-профессор математики Софья Ковалевская.

Располагающийся на 1-й линии Васильевского острова дом обер-секретаря признали объектом культурного наследия регионального значения, передает "Петербургский дневник" со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета Сергей Макаров. Здание на 1-ой линии В.О, 14 литера А – пример рядовой застройки первой трети XVIII века, которому удалось сохранить конструктивное и архитектурно-художественное решение. а также историческую декоративную отделку. Так, сохранились кованые ограждения парадной лестницы, известняковые ступени, сводчатые перекрытия.

Отмечается, что здание построили в 1720-х годах, оно одно из старейших в Петербурге. Владельцы дома часто менялись, а с 1730 по 1750 участок принадлежал обер-секретарю А. Сверчкову.

В разные годы там проживали исторический живописец Иван Екимов и первая в Российской империи и Северной Европе женщина-профессор Софья Ковалевская.

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Фото: КГИОП