Владелец ЦУМа планирует изменить статус "ДЛТ" в Петербурге

Вопрос о смене статуса будет рассмотрен Министерством Культуры.

В декабре 2020 года российская компания Mercury направила в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) заявление. В котором просит изменить название петербургского Дома ленинградской торговли (ДЛТ), расположенного в центре Петербурга. Также компания просит признать здание ДЛТ объектом культурного наследия федерального значения. Об этом в воскресенье, 25 апреля, пишет РБК со ссылкой на материалы ООО "Меркури".

Отмечается, что вопрос о смене статуса будет рассмотрен Министерством Культуры. Однако документы от КГИОП ещё не поступали.

На данный момент ДЛТ является культурным объектом регионального значения. Дом Ленинградской торговли впервые был открыт в 1909 году на Большой Конюшенной улице. Своё нынешнее название он получил в 1935 году.

Ранее мы писали, что Минкульт выделит Петербургу средства на развитие культурных учреждений.

Фото: ВКонтакте / ДЛТ